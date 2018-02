Samen feesten, samen ziek

Het griepvirus is momenteel nog maar net over zijn hoogtepunt heen in ons land. „We hebben al opgeschaald, want er zijn altijd mensen bij wie de griep voor extra complicaties zorgt. Die belanden in het ziekenhuis. We isoleren ze zo goed mogelijk om andere patiënten en ons personeel te beschermen. We liggen nu al behoorlijk vol en dat zal door het carnaval zeker niet minder worden. Zeker omdat het huidige griepvaccin ook nog eens weinig effectief is gebleken tegen dit virus. Het zal vooral net na het feest toeslaan, omdat tussen besmetting en ziek worden een paar dagen zit”, zegt Stassen.

’Weinig tegen te doen’

De internist benadrukt dat er eigenlijk weinig tegen te doen is. „Je loopt ertegenaan. Thuisblijven heeft ook niet veel zin, je kunt het ook op de kinderopvang of op school oplopen. Het enige dat je kunt doen is goed eten en drinken, regelmatig je handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken. Maar dat wordt allemaal lastig als je feest gaat vieren.”

Het zal trouwens niet alleen de griep zijn waar artsen en verpleegkundigen het druk mee krijgen. „Elk jaar zijn er natuurlijk weer de alcoholvergiftigingen en de breuken door valpartijen met carnaval. Dit zijn drukke dagen voor de gezondheidszorg”, aldus internist Stassen.