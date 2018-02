Zwaailicht voor ProRail

Sinds begin deze maand zijn 150 icb’ers begonnen met een speciale opleiding om met optische- en akoestische hulpmiddelen te rijden om zo snel mogelijk op de plek van een incident te arriveren.

„We hebben toestemming van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om gebruik te maken van deze hulpmiddelen op onze wagens als er ’acuut gevaar voor mens en milieu’ dreigt”, zegt Jaap Eikelboom van ProRail.

’Zaak om zo snel mogelijk aanwezig te zijn’

„Denk aan situaties waarin er een beknelling, bijvoorbeeld bij een aanrijding tussen trein en auto, plaatsvindt. Het is zaak dat onze mensen er dan zo snel mogelijk zijn om de trein te kunnen optillen of verplaatsen. Ook is onze technische kennis met spoed ter plaatse nodig om de brandweer te helpen. Het kan levensreddend zijn”, aldus de zegsman.

„Maar je kunt ook denken aan goederenwagons waar gevaarlijke stoffen uit lekken. Als wij snel aanwezig zijn, kunnen we erger voorkomen door er bijvoorbeeld een lekbak onder te plaatsen”, stelt Eikelboom. „Maar ook als een trein ontspoort of treinen frontaal op elkaar botsen, moeten we snel ter plaatse zijn om te helpen met evacueren van de reizigers en de technische hulpverlening bij de trein.”