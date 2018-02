Wachtgeldkoningin in baronessenvilla

Over de verkoop van het half vrijstaande burgemeesterspaleis is door de gemeente Wassenaar nog niet gecommuniceerd. De Telegraaf onthult zaterdag dat het niet gelukt is om het pand aan de Prinses Marielaan te verkopen voor de vraagprijs van 1.985.000 euro.

Binnen een week verkocht

De plaatselijke schatkist moet het doen met tienduizenden euro’s minder. Echt lang gezocht naar een betere bieder is er niet: de ambtswoning was binnen een week verkocht. Toeval of niet: een oud-wethouder van de gemeente Wassenaar gaat resideren in het inmiddels landelijk bekende stulpje.

Het gaat om VVD’er Adrienne Vriesendorp-Dutilh. Zij zet zich nog altijd in voor de lokale gemeenschap, maar kwam ook in het nieuws als de plaatselijke wachtgeldkoningin. In vijf jaar tijd kreeg ze 245.000 euro mee.

’Was er helaas niet’

„Ik wilde haar vorige week nog feliciteren op een bijeenkomst, maar ze was er helaas niet”, reageert de Wassenaarse GroenLinks-wethouder Leo Maat. Hij is tevreden, omdat een andere makelaar dacht dat het royale pand minder zou opbrengen. „Het is een heel mooie prijs waar we mooie andere dingen mee kunnen doen.”

Er gaan geruchten dat het pand onderhands is verkocht, maar dat wordt in het gemeentehuis op landgoed De Paauw tegengesproken.

Staartje

De verkoop krijgt nog wel een staartje. Waar de plaatselijke makelaars zwijgen na vragen over de verkoopprijs, voelt fractievoorzitter Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar) een reden om het lokale bestuur kritisch aan de tand te voelen over de vastgoedtransactie.

„De ambtswoning is voor te weinig geld van de hand gedaan”, stelt de lokale volksvertegenwoordiger én directe buurman van het royale pand. Een kopie van de woning verderop in de straat is voor veel meer geld verkocht. „Dat heeft zes maanden gekost en bovendien zijn de huizenprijzen intussen gestegen.”

Buitengewoon goede staat

De voormalige ambtswoning verkeert in ieder geval in buitengewoon goede staat. De ’rode barones’ en oud-burgemeester Hoekema kwamen meerdere malen in het nieuws vanwege de dure opknapbeurten.