Barth duikt voor vragen

Als de gevallen PvdA-senator en de plaatselijke burgemeester aankomen bij de ambtswoning in Oudkarspel, kijken ze geërgerd op als een journalist ze aanspreekt. Vragen wil het zongebruinde stel niet beantwoorden. „Wij hechten erg aan onze privacy. Ik hoop dat dit nog een plek is waar we die hebben”, zegt Barth bits, terwijl ze het tuinhekje van de vrijstaande woning sluit. Hoekema houdt het bij een handdruk.

Woensdag stapte Barth op als voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Ze had het gevoelige donordebat laten schieten voor een zonvakantie op de Malediven. Kort daarvoor was bekend geworden dat de senator bij de gemeente Wassenaar, waar Hoekema in 2016 opstapte als burgemeester, aan drong op een huurverlaging van de riante ambtswoning in het dorp.

’Verdrietig jaar’

In een verklaring liet ze weten de negatieve berichtgeving te betreuren. De vakantie was al geboekt, volgens haar „om bij te komen van een zwaar en persoonlijk ook verdrietig jaar.” Wat er is voorgevallen, blijft onduidelijk.

Al het gedoe zit inwoners van de gemeente Langedijk, waar Hoekema waarnemend burgemeester is, niet lekker. „Oh, die moeten ze er hier direct uit trappen”, zegt een vrouw desgevraagd. Een ander kijkt veelbetekenend als ze hoort dat het stel in Wassenaar korting op de huur bedong. „Ook dit huis is van de gemeente. Hoe zit dat hier dan?”, zegt ze als ze naar de woning van het stel kijkt.