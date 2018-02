Dood van halfzusjes Joëlle en Thirza groot mysterie

Aaldert van E. staat op 20 februari weer voor de rechter.

Wat er allemaal gebeurde in het gezin Den H. blijft een groot mysterie. Pleegden halfzusjes Joëlle en Thirza zelfmoord, of waren, zoals het OM vermoedt, moeder Linda en stiefvader Leo den H. betrokken bij hun dood? En wat was de rol van de sekte-achtige zorginstelling Jedidja in Meerkerk waar het stel woonde en werkte, Thirza behandeld werd en nóg twee cliënten zich van het leven beroofden?