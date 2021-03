Advocaat Bandidos: ’Heleboel politierechterzaakjes op één hoop’

Volgens het Openbaar Ministerie is Bandidos een criminele organisatie waarvan de leden zich schuldig maakten aan een waslijst aan strafbare feiten, variërend van afpersing, mishandeling, diefstal en drugshandel, tot witwassen. Het OM kondigde ook de ontneming aan van ruim twee miljoen euro aan geld dat de diverse Bandidosleden zouden hebben verdiend met illegale activiteiten.

Volgens advocate Gitte Stevens die vijf verdachten in het proces bijstaat, is er sprake van niet meer dan een „heleboel politierechterzaakjes die het OM op één hoop gooit om te komen tot een criminele organisatie, als opmaat naar een verbod van de motorclub.”

De grote zittingszaal in de rechtbank in Maastricht moest half verbouwd worden om plek te kunnen bieden aan alle verdachten en hun advocaten. De hele publieke tribune is met plexiglazen wanden omgebouwd tot een soort buitenmodel volière, die coronaproof plaats biedt aan 25 mensen. Op 21 april zal die tribune vermoedelijk vol zitten met alle verdachten, als de criminele organisatie ter sprake komt.

Op de eerste procesdag zaten er slechts vijf verdachten, die één microfoon moesten delen en zich veel niet konden herinneren. Zo verzuchtte verdachte John H. (57) toen hem werd gevraagd naar een afgeluisterd gesprek: „Het is zeven jaar geleden! Ik kan me niet eens meer herinneren wat er twee maanden geleden is gebeurd.”

De vertraging in de behandeling van de zaak heeft onder meer te maken met de beslissing van het OM in 2017 om de zaak uit te breiden van 20 naar 25 verdachten. Eén van die verdachten komt uit Colombia, waar mede op verzoek van advocate Stevens getuigen moesten worden gehoord.

Volgens de persofficier van justitie was het ook een tijdrovend onderzoek omdat het om veel verdachten en veel strafbare feiten gaat. Vervolgens vertraagde het coronavirus een voortvarende gang van zaken.

Het meest in het oog springende feit dat de rechtbank in april zal bespreken is de massale vechtpartij tussen leden van Bandidos en de Red Devils op 7 mei 2015. Dat gebeurde in en bij café Dug Out in Sittard, het thuishonk van de aan de Hells Angels gelieerde motorclub Red Devils.

Tijdens die vechtpartij zou de exploitant van het café door het raam naar buiten hebben geschoten. Het schot maakte een einde aan de vechtpartij. De Bandidos gingen er vandoor, met achterlating van drie gewonde Red Devils. Bewakingscamera’s registreerden de matpartij. De beelden kwamen een jaar later naar buiten. De burgemeester van Sittard sloot de kroeg voor drie maanden.

De meeste verdachten zaten enkele maanden in voorlopige hechtenis, maar eind 2015 was iedereen weer op vrije voeten. Bandidos-baas Harrie Ramakers liet zich maandag nog niet zien in de rechtbank. Op 26 april komt het OM met de strafeisen.

