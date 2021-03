Rechtbank begint met strafzaak tegen Limburgse motorclub Bandidos

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Het Openbaar Ministerie vat de zaak samen onder de noemer ’onderzoek-Kievit’, waarvoor vijftien zittingsdagen zijn uitgetrokken.

Elke zittingsdag staan een of twee tenlasteleggingen centraal. Zo staat maandag een afpersing op de rol, waarvan vijf mannen verdacht worden. Deze week zijn er ook zittingsdagen op dinsdag en woensdag. In april heeft de rechtbank tien zittingsdagen geagendeerd. Op 26 april is het requisitoir. Op op 28 april, 3 en 4 mei zijn de pleidooien van de dertien advocaten voorzien.

In verband met het grote aantal verdachten en hun advocaten is in de zittingszaal geen plek voor media of publiek. Maximaal negen journalisten kunnen de zitting volgen via een videoverbinding in een aparte zaal. Publiek heeft zich nog niet aangemeld voor de zittingen, zei een woordvoerster van de rechtbank.

