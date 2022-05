Albanië stuurt tientallen rellende Roma-fans terug naar Italië

De rellen braken dinsdagavond uit toen agenten wilden voorkomen dat een groep Nederlandse supporters slaags raakte met Italiaanse fans. Zij werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De Albanese autoriteiten meldden later de arrestatie van zestig fans, onder wie twaalf Nederlanders. Negentien agenten raakten gewond, een van hen was neergestoken.

Geen glas

De rust was woensdagochtend volgens de politie weergekeerd in de Albanese hoofdstad, maar de politie heeft er bij cafés en bars wel op aangedrongen geen alcohol in glazen flessen te serveren om te voorkomen dat ermee gegooid wordt bij nieuwe botsingen met de politie. Er zijn 2000 agenten op de been om de orde te handhaven in de stad.

Feyenoord wordt in de wedstrijd tegen AS Roma gesteund door naar schatting 8000 fans die de afgelopen dagen op allerlei verschillende manieren naar Tirana zijn gereisd. Ongeveer 4000 aanhangers hebben een plekje in het stadion. De rest zal de wedstrijd volgen in een zogeheten fanzone op de promenade Murat Toptani in Tirana, die speciaal voor Feyenoordaanhangers is ingericht.