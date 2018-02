President Zuid-Korea ontvangt zus Kim Jong-un

,,Ik waardeerde het dat jullie tot laat in de kou bleven staan, gaat het goed met jullie?", vroeg Moon aan de Noord-Koreaanse delegatie tijdens het ontvangst bij zijn residentie in Seoul. Daarna werd achter gesloten deuren verder gepraat in een poging de relatie tussen de twee landen te verbeteren.

Kim Yo-jong is het eerste lid van de Noord-Koreaanse regerende dynastie dat een bezoek brengt aan het zuidelijke buurland. Ook Kim Yong-nam, het ceremoniële staatshoofd van Noord-Korea, maakte deel uit van de groep.