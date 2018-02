Acht gewonden door barbecueën in kelder

Ⓒ AFP

BREMEN - In het Duitse Bremen zijn acht mensen gewond geraakt tijdens een barbecue in de kelder van een huis. De slachtoffers, onder wie drie kinderen, liepen koolmonoxidevergiftiging op. „Dat is een acuut levensbedreigende toestand”, zei een woordvoerder van de brandweer. Een van de slachtoffers weigerde hulp.