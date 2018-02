Syrische luchtafweer schiet F-16 Israël neer

Ⓒ Reuters

JERUZALEM - Israël heeft aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. Daarbij is een F-16 gevechtsvliegtuig door de Syrische luchtafweer uit de lucht geschoten, meldt het Israëlische leger. De piloten konden tijdig het vliegtuig verlaten en zijn veilig. Volgens lokale media crashte de F-16 in het noorden van Israël.