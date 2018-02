Advocaat Abdeslam overspoeld met haatmails

Sven Mary, advocaat van terrorist Salah Abdeslam. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Een dag na zijn vurige pleidooi waarin hij de vrijspraak van terrorist Salah Abdeslam vroeg, heeft advocaat Sven Mary zo’n veertig haat- en dreigmails gekregen. Ook zijn kinderen worden bedreigd, schrijven verschillende Vlaamse media. Zijn pleidooi in de rechtszaal was amper achter de rug of op sociale media barstte een scheldkanonnade los.