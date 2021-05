Overvallers denderden erf familie op: ’Het was doodeng’

De dag na de bloedstollende politie-actie wordt nog volop onderzoek gedaan in Broek in Waterland.

Broek in Waterland - „Mijn vrouw zat doodsbang in een kast in de slaapkamer, ze durfde niet te praten. Dus we appten. Het was doodeng”, vertelt Peter Beets. Vluchtende overvallers knalden gisteren met een Renault Clio zijn erf op, ramden een tuinhuis en vluchtten achter zijn huis de weilanden in.