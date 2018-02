Miljarden voor verpleeghuizen ter discussie

De Volkskrant maakt dat op uit documenten die de krant verkreeg via een Wob-verzoek.

Vorig jaar ontstond ophef omdat er opeens veel meer geld nodig bleek voor verpleeghuizen dan de politiek had gedacht. Het Zorginstituut becijferde dat er jaarlijks 2,1 miljard euro voor nodig is.

Uit documenten blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid en andere ambtelijke organisaties waarschijnlijk gaan werken met nieuwe berekeningen (personeelsnormen) waardoor de investering misschien een stuk lager uitvalt.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt in een reactie dat er nog niets te zeggen valt over het benodigde geld. Een woordvoerder benadrukt dat de overheid er ook niks meer over te zeggen heeft, wel de sector en het Zorginstituut.

Dat het Rijk de zeggenschap over het verpleeghuisgeld uit handen is gekomen komt door voormalig staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid). Het kwam hem op veel kritiek te staan, maar politieke partijen hebben het zelf door onoplettendheid laten gebeuren.

Dat er een nieuwe personeelsnorm komt voor de verpleeghuiszorg, stond volgens het ministerie al vast. Aanvankelijk was het idee dat per acht bewoners minimaal twee zorgverleners paraat moesten staan. De sector zelf was kritisch over deze nogal algemene norm. Hoeveel personeel nodig is, is namelijk van meerdere factoren afhankelijk. Momenteel wordt vooral gekeken naar hoeveel handen er aan het bed moeten zijn voor ’intensieve zorgmomenten’.

Volgens het ministerie is het op peil brengen van de kwaliteit in de verpleeghuizen leidend. „Met hoeveel geld dat gemoeid gaat, weten we nog niet. Het kan hoger uitpakken, maar ook lager.”

De verpleeghuizen hebben het zwaar. Er is een ernstig personeelstekort, waardoor de kwaliteit in veel van de instellingen te wensen over laat.