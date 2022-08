Poes Pip met meer dan 10 kogels in kopje teruggevonden

Op donderdag 4 augustus kwam Pip na een flinke wandeling weer thuis. Er werd tijdens haar afwezigheid een flyer gemaakt, waarop het dier werd beschreven als ’hele lieve, aanhankelijke poes’ en ’als je haar bij haar naam roept, komt ze gelijk’. Volgens eigenaresse Jacqueline, die met haar gezin achteraf woont, is het een lief dier. „Als iemand problemen heeft met de kat, dan kan diegene toch met mij in gesprek gaan?” zegt ze tegen De Telegraaf.

De dierenarts heeft donderdag flink z’n best gedaan om alle kogeltjes te verwijderen uit het lijfje van Pip, maar drie kogeltjes zitten te diep. Voor nu gaat het met Pip, maar het is is maar de vraag of de poes hier overheen komt: „Het gevaar van overlijden is er nog steeds.” Het is nu een kwestie van afwachten.

Op Facebook schrijft de Brabantse dat ze aangifte gaat doen van deze aanval. En: „We storten de buurtapp vol, in de hoop dat iemand iets gezien of gehoord heeft.” Want behalve veel verdriet zijn er natuurlijk ook een hoop vragen: „We kunnen er nog steeds niet bij dat iemand dit een dier aan kan doen!”