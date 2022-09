Charles en Camilla, het echte liefdesverhaal

TV

The Crown massaal bekeken na dood van koningin Elizabeth

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben mensen het afgelopen weekend massaal gekeken naar de Netflixserie The Crown. Vakblad Variety meldt op basis van data-onderzoek van het bedrijf Whip Media dat het kijkersaantal van de serie over koningin Elizabeth enorm is toegenomen na haar do...