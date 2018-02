Hart onder de riem voor Van der Velden

Dit vertelde premier Rutte vanochtend in het Holland Heineken House in Gangneug, waar hij samen met het koninklijk paar een receptie bijwoont van de sportkoepel NOC*NSF en de ambassade. Hierbij is onder anderen ook Guus Hiddink aanwezig die als bondscoach van het Zuid-Koreaanse voetbalploeg grote faam verwierf in het gastland van de Winterspelen.

Rutte, die de snowboardrace van de pechvogel Van der Velden ook live wilde gaan bekijken, betreurt de val enorm en wenst Niek alle goeds: „Ik zou graag willen: je bent pas 17, zit nog op de havo. Er komen voor jou nog genoeg nieuwe kansen.”

Eerder op de dag bezochten de vorst, vorstin en premier Team NL in het olympisch dorp. Rutte hoopt de komende twee weken op veel medailles. „We gaan juichen voor al onze sporters. Helaas moet ik na morgen terug. Ik wens allen die hier blijven ontzettend veel plezier.”

De premier ging nog kort in op de veiligheidssituatie in de Koreaanse regio. Hij wijst erop dat Nederland, ook in de rol als lid van de Veiligheidsraad van de VN, de vingers aan de pols houdt. „Er is hier natuurlijk wel wat aan de hand hier op het schiereiland. Maar de toenadering die er nu is bij het begin van de Spelen is positief. Aan gesprekken met de Japanse en Zuid-Koreaanse premier houd ik het goede gevoel over dat er samen met de Amerikanen goede plannen worden gemaakt voor verdere aanpak van deze kwestie”, aldus Rutte.