Coronaruzie in Brabantse supermarkt: man smijt oudere vrouw omver

Daarop viel de vrouw hard op de grond, zo is te zien op de beelden die momenteel viraal gaan. Een medewerkster van de supermarkt bevestigt dat het incident is gebeurd in de Plus waar zij werkt, en zegt dat er contact is geweest met de gevallen oudere vrouw. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met haar.”

Onder de blauwe plekken

Het zou gaan om een vrouw van 67 jaar die door de man ‘oude koe’ werd genoemd toen ze hem vroeg afstand te bewaren. Ze zou onder de blauwe plekken zitten.

Online wordt druk gereageerd op de beelden die afschuw wekken. De woede richt zich vooral op de brute klant, ook omdat duidelijk is te zien dat hij lak heeft aan de verplichte afstand van anderhalve meter tot elkaar, die duidelijk is aangegeven met rood-witte markeringen op de grond.

Rijsbergen ligt in Brabant, in een gebied waar het virus hard toeslaat. Vooral oudere mensen lopen groter risico te overlijden aan het virus. Er zijn ook mensen die benadrukken dat de vrouw geen trappende beweging had moeten maken.

Of de man inmiddels bekend is, wil de medewerkster van de Plus niet vertellen. ,,Daar doen we in verband met de privacy van de klant geen mededelingen over.”

’Klant komt er nooit meer in’

Eigenaar Cees van Eekelen is in BN/De Stem echter resoluut: ,,Hij komt er nooit meer in. Ik zoek hem op. En we gaan ook zeker aangifte doen bij de politie. Ik heb hier niet van kunnen slapen. Je doet alles om mensen veilig te houden. Neemt tal van maatregelen, en dan krijg je zulke mensen over de winkelvloer? Nou, bij mij niet meer.”

De politie is ook op de hoogte van de mishandeling. Op het officiële Twitter-account wordt aangegeven dat de beelden – die 34 seconden duren en uit een WhatsApp-groep afkomstig zijn – inmiddels zijn doorgestuurd naar het korps in de regio.

Beelden zijn van Beveilingscamera

De beelden komen van beveiligingscamera’s die in de winkel hangen en op de kassa gericht staan. Ze lijken te zijn verspreid door medewerkers van de Brabantse supermarkt die op een scherm zagen wat er gebeurde, en die er in eerste instantie om moesten lachen.

Ook daar is Van Eekelen heel boos om. ,,Ze hadden echt moeten optreden en anders mij moeten waarschuwen. Dat filmpje had niet naar buiten mogen komen. Dat vind ik vooral vreselijk voor deze dappere mevrouw die dit overkwam. We zijn hier nog niet klaar mee. Ik betreur het zeer.”