PvdA’ers kiezen andere naam bij verkiezingen

Dat de lokale fracties een schuilnaam verkiezen werd ontdekt door dagblad Trouw. Zo doopte de PvdA in Cranendonck zich om tot lokale lijst ‘Pro6’. Wat eerst PGA/PvdA was in Asten, heet nu ‘PGA’.

In totaal gaat het volgens de PvdA om zo’n veertig afdelingen die straks bij de stembusgang in maart niet meteen herkenbaar zijn als PvdA.