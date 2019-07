Zelfmoordaanslag op hotel Somalië: 12 doden

Een ravage in Mogadishu bij het parlement van Somalië afgelopen maand na een aanslag van vermoedelijk al-Shabaab. Ⓒ AFP

MOGADISHU - Door een aanval en een bomaanslag op een hotel in Somalië zijn zeker twaalf doden gevallen. Een zelfmoordenaar blies zich op bij het hotel in havenstad Kismayo in het zuiden van Somalië waarna een groep gewapende mannen het hotel bestormde.