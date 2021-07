Amstelveen staat open voor straatnaambord Peter R. de Vries

„Peter R. de Vries heeft lang in Amstelveen gewoond: we kenden hem en hij groeide hier op. Dat hij een bijzondere inwoner was hoef ik niet uit te leggen. Natuurlijk staan wij daar voor open”, zegt wethouder Herbert Raat van de VVD tegen lokaal medium AmstelveenZ.

Toevalligerwijs komt er in Amstelveen een nieuwbouwwijk die met straatnamen allerlei bijzondere bewoners gaat eren. De kans is dus groot dat de straat die naar de misdaadverslaggever vernoemd zal worden ook in die wijk te vinden zal zijn.