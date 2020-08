Dieren gedood en ernstig mishandeld bij inbraak Friese school

Het verblijf van de dieren is volledig overhoop gehaald. Ⓒ Nordwin College

Buitenpost - Bij een inbraak bij het Nordwin College in het Friese Buitenpost is een aantal dieren ernstig mishandeld. Maandagochtend troffen medewerkers ook twee dode dieren aan. Vijf dieren zijn later door de veearts afgemaakt.