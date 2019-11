Gezin verrast door beer in auto

„Toen we wakker werden, zagen we dat onze autodeur open stond. Dat vonden we raar”, zo laat Adam weten aan The Sun. „Toen we de camerabeelden terug gingen kijken, waren we verrast.”

Het bleek namelijk een bruine beer te zijn die zelf de deur van de auto open had gemaakt en naar binnen was gegaan. Het dier bleek een aantal minuten binnen te zijn geweest, maar wonder boven wonder was er niets kapot gegaan. „Er lopen wel vaker beren rondom ons huis, maar zoiets hebben we echt nog nooit gezien.”