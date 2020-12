Reddingsbrigade raadt ’wilde’ nieuwjaarsduik af

„Een nieuwjaarsduik kan acuut een levensgevaarlijke situatie opleveren”, aldus de Reddingsbrigade. Het water in Nederland is momenteel gemiddeld zo’n 7 graden Celsius, wat koud genoeg is om onderkoeling en kramp te veroorzaken bij een zwempartij. Een duik in het koude water kan tot een koudeshock leiden met onder meer versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, paniek en daarmee verdrinkingsgevaar tot gevolg.

Hulpverlening komt natuurlijk wel als die wordt opgeroepen, aldus de Reddingsbrigade, maar omdat er bij een „wilde duik” geen direct toezicht is, kan hulp mogelijk later geboden worden dan bij een georganiseerde nieuwjaarsduik.