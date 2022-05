Tientallen vermist na instorten gebouw in China: 9 aanhoudingen

Binnenland

Vermiste Noord-Ier dood teruggevonden in Amsterdam

De Noord-Ierse toerist Andrew Furey (48), die sinds 11 april vermist was in Amsterdam, is dood teruggevonden in onze hoofdstad. Het lichaam is gevonden en de politie heeft vastgesteld dat de man niet om het leven is gekomen door een misdrijf. De familie is geïnformeerd. Het lichaam is vrijgegeven do...