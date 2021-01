Ontruimingen na vondst plofkraakauto in Geleen

Ⓒ ANP/HH

GELEEN - De hulpdiensten hebben woensdag in Geleen een aantal woningen en appartementen ontruimd in de buurt van de Bollenstraat in de Limburgse stad. Zij sloegen groot alarm na de vondst van een auto, die bij een plofkraak is gebruikt en teruggevonden werd in een garage aan de Bollenstraat. De politie onderzoekt of er explosieven in de auto liggen, en heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om assistentie gevraagd.