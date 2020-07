Oud-premier Maleisië schuldig bevonden in enorme corruptiezaak

Oud-premier Najib Razak staat na het vonnis de pers te woord. Ⓒ REUTERS

Bangkok - De Maleisische oud-premier Najib Razak (67) is schuldig bevonden in een van de grootste corruptiezaken ooit. In het de eerste proces rond de verdwenen miljarden van het 1MDB-staatsfonds. achtte de rechtbank in Kuala Lumpur alle zeven aanklachten van machtsmisbruik, schending van vertrouwen en witwassen tegen Najib bewezen. De oud-premier had onschuldig gepleit.