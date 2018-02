Turkse tv-prediker: vrouwen kunnen ook in bikini bidden

Oktar geeft een bijzondere wending aan de islam. Volgens hem staat nergens in de Koran geschreven dat vrouwen helemaal bedekt moeten zijn. Ze kunnen dus ook in bikini bidden. En het is goed als ze mannen prikkelen en kinderen baren.

Zijn tv-programma’s zijn erg populair, net als zijn boeken waarin hij fel van leer trekt tegen de evolutieleer, en opkomt voor Turkije en de islam. Aanvankelijk ging hij regelmatig tekeer tegen joden en vrijmetselaars, maar later is hij plotseling heel positief over beiden geworden.

Zijn populaire programma’s stuiten echter ook bij veel mensen op weerzin. Hij is meerdere keren beschuldigd van chantage en het ronselen van prostituees. Onlangs kwam er ook kritiek van Ali Erbas, het hoofd van het machtige Turkse Directoraat voor Religieuze Zaken, Diyanet. „Hij verwijst in zijn tv-shows naar religie terwijl vrouwen voor hem dansen. Hij is corrupt. Het is niet goed om naar zo’n programma te kijken”, concludeerde Erbas.

Oktar antwoordde daarop dat de werknemers van Diyanet hun salaris verdienen uit onder meer belastingen op casino’s en stokerijen. Maar deze week heeft de waakhond van de Turkse media RTÜK Oktar op de vingers getikt. Zijn tv-kanaal A9 moet vijf procent van de reclameopbrengsten die de afgelopen vier weken zijn binnengekomen, als boete betalen en hij is tijdelijk van tv gehaald.

Het is niet voor het eerst dat de populaire tv-prediker in de problemen is gekomen. Maar Oktar laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan. Er komt vast nog een vervolg.