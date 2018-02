Het heetste ijsje ter wereld

Ⓒ Facebook Aldwych Café

Glasgow - Een café in Schotland serveert ijs dat zo gruwelijk heet is dat het personeel handschoenen moet dragen als ze een bolletje willen scheppen. De koude lekkernij is 500 keer heter dan Tabasco. Klanten die een likje willen wagen, moeten eerst een document ondertekenen.