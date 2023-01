Amerikaans leger rapporteert ruim 500 ufo-meldingen, zorgen om spionage

In de zomer van 2021 ging het om 144 waarnemingen van zogenoemde ongeïdentificeerde vliegende objecten. Inmiddels spreekt de directeur van de Nationale Inlichtingendiensten in totaal over 510 gevallen. Ook ruim honderd 'oude' meldingen die nog ergens in de archieven lagen zijn in de jongste cijfers opgenomen.

De meeste meldingen zijn gedaan door piloten van de luchtmacht en de marine. Ongeveer de helft is volgens de Amerikanen overigens niet bijzonder en wordt veelal toegeschreven aan menselijk handelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om drones of ballonnen.

Spionage

Maar een groot deel blijft onverklaarbaar. En dat baart onder andere het Pentagon, de inlichtingendiensten en NASA zorgen. Niet omdat de ongeïdentificeerde objecten van buitenaardse afkomst zouden zijn, maar spionagepraktijken van andere mogendheden kunnen zijn. Geen van de meldingen wordt vooralsnog in verband gebracht met buitenaards leven.