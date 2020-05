Opgelichte overleden Hilversummer (103) wilde gerechtigheid

HILVERSUM - Vreselijk verdrietig was hij over wat hem was aangedaan. Verward en uiteindelijk ontzettend kwaad. De 103-jarige Hilversummer die volgens politie en justitie werd opgelicht door de goede vriendin die hij had gemachtigd om zijn financiële zaken te doen. Pieter wilde gerechtigheid en zou daarom zijn verhaal vertellen aan deze krant. Nadat hij vrijdagnacht overleed, doen de mensen die hem in zijn laatste maanden hielpen op te krabbelen dat namens hem.