Jongerencampings Terschelling delen zelftests uit en gratis watertaxi voor jonge coronapatiënten

Het advies van de GGD is om deze tijdens hun verblijf op de campings te gebruiken. In combinatie met een negatieve test die ze op voorhand via de CoronaCheck-app moeten kunnen tonen, willen de gemeente, de campings en GGD Fryslân de verspreiding van het coronavirus via de campings tegengaan.

De afgelopen weken bleek dat er veel besmettingen bij de campings vandaan kwamen toen jongeren zich bij thuiskomst lieten testen. Waarschijnlijk is een discoavond - in de periode toen dat nog mocht - een van de grootste besmettingsbronnen geweest.

Als reactie op de virusuitbraak begonnen de campingeigenaren met het vragen van een negatief testbewijs voordat jongeren de camping op kunnen. De zelftests zijn hier een aanvulling op, die zijn voor jongeren die geen klachten hebben. Wanneer ze wel klachten hebben, kunnen ze zich melden bij de GGD.

Gratis coronaboot terug

Een belemmering voor jongeren om zich te laten testen, was tot nu toe het beeld dat ze bij een positieve test de terugreis per watertaxi zelf moesten bekostigen. Dit kon een rekening van honderden euro’s opleveren. De gemeente Terschelling heeft geregeld dat dit vervoer voor de jongeren voortaan kosteloos is als ze het eiland vanwege corona behoren te verlaten.

Jongeren die de afgelopen tijd naar huis zijn teruggekeerd na een verblijf op één van de beide jongerencampings, krijgen het verzoek zich thuis te laten testen.