120 mensen gearresteerd in Pakistan nadat menigte man lyncht

Het incident gebeurde vrijdag in het district Sailkot in de centrale provincie Punjab, 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Islamabad. „Het gerucht verspreidde zich in de fabriek dat de manager een religieuze poster van de muur had getrokken en in de vuilnisbak had gegooid”, zegt een politiefunctionaris in het gebied. Volgens een politiewoordvoerder bevindt zich onder de opgepakte mensen een van de hoofdverdachten.

Wraak

Tahir Ashrafi, een religieuze geleerde en speciale vertegenwoordiger van de premier over religieuze zaken, bevestigde de arrestatie en vertelde het Franse persbureau AFP dat arbeiders hadden geklaagd dat de manager „zeer streng” was. „Politiedeskundigen onderzoeken deze zaak vanuit verschillende invalshoeken, waaronder de mogelijkheid dat sommige fabrieksarbeiders een religieuze kaart speelden om wraak te nemen op de manager”, zei Ashrafi.

Godslastering ligt zeer gevoelig in Pakistan en zelfs de kleinste suggestie van een belediging van de islam kan protesten ontlokken en aanzetten tot lynchpartijen.