’Gezochte Aldijr Marlin (22) betrokken bij tweede schietincident’

Marlin wordt verdacht van het doodschieten van de 25-jarige Gino Oliveira. Dat gebeurde op 3 juli van dit jaar aan de Westkousdijk in Rotterdam.

Nieuw politieonderzoek heeft rechercheurs opnieuw in de richting van Marlin gestuurd – nu in een andere zaak. Het gaat om een schietincident op 1 juli op het Henegouwerplein; twee dagen voor de fatale schietpartij aan de Westkousdijk.

Daarbij was Marlin het beoogde slachtoffer, denkt de politie. Op die avond van 1 juli werd de politie getipt door mensen die schoten hoorden. Het vermoeden is dat Marlin is beschoten door een 21-jarige Rotterdammer die later, op 20 augustus, zou worden opgepakt.

De politie zet de zoektocht naar Aldijr Marlin voort. Hij is 1.76 meter lang, heeft zwart kroeshaar en donkerbruine ogen, aldus de politie.

Bekijk ook: Slachtoffer schietpartij Rotterdam overleden