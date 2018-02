Pizzabezorgster door twee mannen bruut overvallen

Het was rond 19.20 uur toen de 22-jarige vrouw haar pizza’s had bezorgd op de Kap in Hoorn. Ze liep terug naar haar auto, toen er over het voetpad twee mannen op een scooter aan kwamen rijden. De mannen vroegen haar eerst om pizza en daarna om haar geld. Zo meldt de politie.

Toen ze zei dat ze niets van waarde bij zich had, greep één van de mannen haar beet en duwde haar tegen de auto aan. De daders gingen er uiteindelijk met alleen haar portemonnee op de scooter vandoor.

De mannen reden op een zwarte Zip bromscooter die niet voorzien was van een kentekenplaat. De politie is op zoek naar de daders.