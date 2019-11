Beknelde Britse bevrijd uit bad

De vrouw is uiteindelijk gered nadat Dawn Jackson, een medewerker Wiltshire Farm Foods, de vrouw dagenlang niet telefonisch kon bereiken om haar bestelling door te spreken. De vrouw zou wekelijks contact hebben met het bedrijf. Toen Jackson ongerust werd heeft hij de hulpdiensten ingeschakeld. Agenten zijn ter plaatse gekomen en bevrijdden de dame uit haar benarde situatie.

De vrouw kon acht dagen lang niet over de badrand komen waardoor ze hulpeloos ’vast’ zat. Volgens de Britse Metro was de vrouw behalve hongerig gelukkig ’in orde’.

Agenten hebben de vrouw uit bad geholpen waarna een ambulance de vrouw heeft opgehaald. Een politiemedewerker zegt tegen de krant: „Ik kan me niet voorstellen hoe angstaanjagend de situatie moet zijn geweest voor haar.” De vrouw is inmiddels aan het herstellen in het ziekenhuis.