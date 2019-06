Roparunners lopen recordbedrag bij elkaar

Palliatieve zorg wordt gegeven aan patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en die in hun laatste levensfase verkeren. Dit keer lag de focus op zogenoemde koppelbedden. Dat zijn bedden die aan het bed van de zieke kunnen worden gekoppeld waardoor partners samen kunnen zijn.

De opbrengst van deze 28e editie van de run werd vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de slotavond. „Onze deelnemers hebben allemaal een eigen motivatie om deel te nemen aan de Roparun, maar deelname aan het evenement is voor hen niet het belangrijkste. Het gaat hun om de goede doelen en de mensen die daarmee geholpen worden. Roparunners leveren hun prestatie voor hun medemens. Deze fantastische recordopbrengst laat zien hoe gemotiveerd zij daarin zijn”, aldus Roparun-directeur Wiljan Vloet. Vorig jaar werd 5,1 miljoen euro opgehaald.

De eerste Roparun was in 1992, toen er 64 lopers meededen. Destijds renden die nog in omgekeerde richting: van de Rotterdamse Euromast naar de Eiffeltoren in Parijs.

