Nederlander (50) omgekomen in Alpen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Een 50-jarige man uit Nederland is om het leven gekomen door een val in de Alpen in het uiterste zuiden van Duitsland. Hij verloor zijn evenwicht en viel 150 meter naar beneden. Het ongeluk gebeurde tijdens een bergwandeling bij de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. Die ligt aan de grens met Oostenrijk.