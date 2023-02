Premium Het beste van De Telegraaf

’Onze zwakheid getelegrafeerd naar Xi Jinping’ Chinese spionageballon was niet de eerste, Republikeinen boos op Biden

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Chinese spionageballon - of weerballon als Peking geloofd mag worden - boven de staat Montana. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Nu de restanten van de Chinese spionageballon - of weerballon, als Peking geloofd mag worden - op de bodem van de Atlantische Oceaan liggen, is de Amerikaanse politiek in actie gekomen. Volksvertegenwoordigers, en dan vooral van de Republikeinse partij, eisen informatie over eerdere incidenten en zijn kritisch op de manier waarop president Joe Biden op de Chinese ballon heeft gereageerd. „Deze episode heeft onze zwakheid getelegrafeerd naar Xi en de Chinese regering.”