The Netherlands FIRST, second and third!

pyeongchang - Op de tribune in het schaatsstadion in Zuid-Korea is met een briljant spandoek goed ingespeeld op het (in zijn geheel) oranje podium. Nederlandse fans maakten een spandoek met daarop de tekst: Sorry, meneer de president. Nederland als eerste, tweede en derde! Het is een knipoog naar het filmpje van Arjen Lubach dat vorig jaar viral ging.