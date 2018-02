Anonieme spermadonoren is niets gevraagd

Ⓒ ANP

HILVERSUM - Nederlandse klinieken die werken met donorsperma, hebben verzuimd om anonieme spermadonoren te vragen of ze alsnog bereid zijn hun anonimiteit op te geven als biologische kinderen om contact vragen. Dat hadden de klinieken volgens wetgeving die in 2004 in werking trad wel moeten doen. Slechts één kliniek benaderde daadwerkelijk alle donoren, constateert Nieuwsuur uit eigen onderzoek.