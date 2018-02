Spontaan volksfeest in geboortedorp Carlijn Achtereekte

Achtereekte kwam al in de vijfde rit in actie en dook als eerste onder de 4 minuten. Daarna was het voor haarzelf en alle toeschouwers ’nagelbijten’ geblazen, tijdens het bekijken van de ritten die erna volgden.

Ireen Wüst en Antoinette de Jong maakten het Nederlandse succes compleet door respectievelijk zilver en brons te pakken.

In Achtereektes geboorteplaats Lettele, een slaperig dorpje van ongeveer 600 inwoners bij Deventer, is het sinds haar overwinning een waar gekkenhuis. „Mensen hangen spontaan de vlag uit”, vertelt Achtereektes vroegere buurman Theo de Brouwer. „We wisten natuurlijk al wel dat ze goed kon schaatsen, maar dit hadden wij ook niet verwacht. Werkelijk waar fantastisch! Zoiets als dit maak je maar eens in je leven mee.”

Het hele dorp leeft mee met de sportieve verrichtingen van de Overijsselse medaillewinnares. Zo had de plaatselijke supermarkt tompoucen met een foto van Achtereekte erop in de aanbieding, maar moet hij inmiddels ’nee’ verkopen. „Die dingen zijn intussen niet aan te slepen”, aldus supermarkteigenaar Ronald Lipholt.

Maar dat was nog niet de enige spontane actie in Lettele die erg tot de verbeelding spreekt. Een buurtbewoner heeft gisteren vijf olympische ringen geplaatst in de tuin van Achtereektes vader, die erbij is in Pyeongchang. „Die ringen lagen misschien al wel dertig jaar bij ons op zolder”, herinnert Wil Nijland zich. „Ik denk dat die geluk gebracht hebben. Alle beetjes helpen, maar ze moet het uiteindelijk wel zélf doen.”

Er worden ook al plannen gesmeed voor een huldiging, weet De Brouwer. Hoe dat precies vorm zal gaan krijgen is volgens hem nog onbekend, al zal waarschijnlijk de gemeente hierbij het voortouw nemen. „Het is nu allemaal nog zo vers, daarover hebben we ons eerlijk gezegd nog geen gedachten gemaakt. Eerst gaan we genieten van deze mooie dag waarop Carlijn, onze dorpsgenote, zo’n bijzondere prijs heeft gewonnen”, jubelt hij.