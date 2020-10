Fauci: geen coronavaccin in VS voor januari

Ⓒ Bloomberg

WASHINGTON - Een coronavaccin is in de Verenigde Staten voor januari niet voorhanden, stelt de vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci. Hoewel de klinische proeven voor twee vaccins in een vergevorderde fase zijn, is een versnelde goedkeringsprocedure door medicijnwaakhond FDA niet voor januari te verwachten, zei Fauci woensdag. „Het kan januari worden, het kan later worden, we weten het niet”, aldus de directeur van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID).