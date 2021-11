Technische probleem bij Vliegbasis Eindhoven

Buitenland

’Zo’n 400 privéjets vliegen royals en ’groene’ ceo’s naar klimaattop’

Terwijl de boodschap van veel milieuactivisten op de COP26-klimaatconferentie luidt om minder te vliegen en minder vlees te eten, kwam een significante groep superrijken in Glasgow aan met hun eigen privéjet. Onder meer Amazon-oprichter Jeff Bezos was van de partij in zijn eigen vliegtuig.