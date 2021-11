Weer vertragingen door technische problemen Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Op Eindhoven Airport is dinsdag opnieuw een aantal vluchten vertraagd door een technisch probleem. Zondag was daar ook al een probleem bij de lokale verkeersleiding. Op Twitter meldt de luchthaven „De techniek laat ons ook vandaag in de steek. Het vliegveld blijft geopend maar er kunnen vertragingen ontstaan.”