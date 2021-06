Vera Bergkamp: Dion Graus is nooit toegang tot Kamer ontzegd

Volgens de krant is Graus opnieuw in opspraak vanwege een melding van misbruik. Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib zou hem daarom de deur hebben gewezen. Alleen voor zaken zoals stemmingen zou hij welkom zijn geweest.

Kamervoorzitter Bergkamp weerspreekt dat. „Er is geen sprake van geweest dat de heer Graus formeel de toegang tot het Tweede Kamergebouw is ontzegd. Dit heb ik intern bevestigd gekregen. De Voorzitter heeft daartoe immers geen formele bevoegdheid.”

Verontrustend

D66’er Bergkamp zegt dat integriteitskwesties die binnen een fractie spelen primair de verantwoordelijkheid zijn van de fractie zelf. Ze zegt dat zij geen instrumenten in handen heeft om onderzoek te doen naar Kamerleden of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties.

De opvolgster van Arib noemt het ’verontrustend’ om te lezen dat er opnieuw mogelijk sprake is van intimidatie binnen de Tweede Kamer. „En dat vrouwen daarbij aangeven beter de mond te houden bij wangedrag.

Nieuwe klacht

Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) is volgens NRC opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een voormalig medewerkster van de PVV-fractie heeft volgens de krant in februari over hem haar beklag gedaan bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib en bij een vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer.

Graus ontkent alle beschuldigingen.