Ontsnapte paarden rennen over Britse snelweg

Op een filmpje dat is gemaakt vanuit een auto is te zien hoe meerdere paarden het verkeer tegemoet rennen. ,,Ze moeten heel bang zijn”, herhaalt een vrouw terwijl de dieren langs het voertuig snellen. ,,Raak alsjeblieft de auto niet”, prevelt een mannelijke inzittende ondertussen. Andere mensen maakten op Twitter melding van hun opvallende medeweggebruikers.

De politie bevestigde de ontsnapping van de dieren. ,,Het lijkt erop dat de zes of zeven paarden aan de wandel zijn gegaan”, zei een politiewoordvoerder. De dieren zouden zijn ontsnapt uit een veld in de buurt van de snelweg. ,,Ze zijn nu ingesloten op een parkeerplaats in Bredbury. We hebben contact opgenomen met de eigenaar.”