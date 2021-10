Amsterdammer (29) neergeschoten in Lijnden, slachtoffer gevonden in Lamborghini

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn meteen uitgerukt na de melding van de schietpartij, die rond 06.00 uur binnenkwam. Na de eerste zorg is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man heeft een schotwond, maar was bij kennis.

De weg is afgezet en de politie doet onderzoek naar het voorval.

Een politiewoordvoerder kan nog niets zeggen over of de schietpartij een mogelijke poging tot liquidatie is. „Het is veel te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We proberen helder te krijgen wat er precies is gebeurd en houden verschillende opties open.”

Weet u meer? Mail dan met onze verslaggever m.van.de.groep@telegraaf.nl