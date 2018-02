’We zijn gebruikt door Hitler’

Hans Maier heeft een boek vol herinneringen aan zijn sportieve carrière Ⓒ Serge Ligtenberg

DEN HAAG - Over enkele maanden hoopt hij – deo volente – liefst 102 jaar oud te worden. Hans Maier, voormalig top-waterpoloër, is de oudste nog in leven zijnde Nederlandse olympiër, die 82 jaar geleden als knul van twintig jaar meedeed aan de Spelen van 1936 in Berlijn. Inderdaad, de Spelen die in de annalen zijn bijgeschreven als ’de propaganda-spelen van Adolf Hitler’.