CDA-wethouder legt functie neer: ’Ik had wederzijdse gevoelens voor medewerkster moeten melden’

Binnenland

Kaag verkiest Europa-speech boven debat over koopkracht

Een groot deel van de Tweede Kamer is kwaad dat minister Sigrid Kaag (Financiën) een lezing in Maastricht verkoos boven het wekelijkse vragenuurtje. In het parlement was zij dinsdag afwezig, terwijl Kamerleden met haar in debat wilden over de zorgen rondom de koopkracht. Meerdere Kamerleden zeiden d...